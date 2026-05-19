Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di sospendere un attacco previsto contro l'Iran, annunciando che sono in corso colloqui considerati impegnativi e che potrebbero condurre a un accordo. La decisione arriva dopo che erano stati pianificati attacchi militari e in un momento di tensione tra le due nazioni. La notizia ha fatto seguito a dichiarazioni che indicano un possibile cambiamento nelle prossime mosse diplomatiche e militari degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti ha sospeso l'attacco all'Iran, in programma per oggi, facendo sapere che sono in corso "colloqui seri" che potrebbero portare a un accordo. È stato lo stesso Donald Trump a dare l'annuncio sul social Truth, assicurando che gli Stati Uniti sono comunque pronti a riprendere la via delle armi nel caso in cui "non venga raggiunta un'intesa accettabile". Lo stop di Trump arriva dopo la richiesta di Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, che stanno lavorando sul piano diplomatico affinché si ponga fine alla guerra. Una sola cosa è certa, ha assicurato Trump: un punto fermo dell'accordo è che "non ci potrà essere alcuna arma nucleare" per Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, Trump sospende l'attacco: "I colloqui sono seri ma sono pronto a colpire". Su cosa si gioca la partita

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Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran

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