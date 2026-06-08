Intesa Sanpaolo ha avviato un’Opas da 30,6 miliardi di euro su Monte dei Paschi di Siena. La partita ora si concentra su Unipol e Generali, coinvolte come possibili acquirenti o partner. Tre rischi principali riguardano la sostenibilità finanziaria dell’operazione, la compatibilità con le strategie delle compagnie assicurative e le eventuali opposizioni da parte di regolatori. La strada da percorrere prevede negoziati e verifiche sulle autorizzazioni necessarie.

Milano – L’effetto sorpresa è svanito, ma l’onda d’urto dell’Opas da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena continua a ridisegnare la mappa del credito e del risparmio europeo. Superata la cronaca pura del concambio (16 azioni Intesa più 1 euro cash per ogni 10 titoli Mps, che valorizza la banca senese a 10,091 euro per azione), l’attenzione dei mercati si sposta sui veri motori industriali di un’operazione che Carlo Messina ha orchestrato per blindare la leadership nazionale. Una partita complessa, giocata su più tavoli, dove il coinvolgimento di Unipol e il dossier Assicurazioni Generali rappresentano i veri pilastri strategici del risiko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Blitz Intesa Sanpaolo su Mps, la partita si gioca su Unipol e Generali: i 3 rischi dell’operazione e la road map

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