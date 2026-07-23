Lunedì si svolge a Milano l’assemblea con la Lega Serie A, con la presenza del direttore tecnico e dell’advisor della federazione. Si discuterà del futuro allenatore della nazionale, con l’ipotesi di un cambio in corsa. Si rafforza l’idea di un possibile incarico a un allenatore diverso da quello attualmente in carica, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali. Nessun nome viene ancora confermato o smentito durante l’incontro.

La telenovela per il nuovo ct della nazionale è pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano prima uscita ufficiale per il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A., Fino a qualche giorno fa, sembrava plausibile che i tre portassero in seno ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico, invece ci sarà da aspettare ancora. L'intenzione è quella di chiudere entro il weekend, ma non è stata definita alcuna deadline precisa e si potrebbe andare oltre., Questo perché i dirigenti Figc sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Italia, si complica l'assalto a Guardiola, cresce l'ipotesi Conte. Oggi l'assemblea con la Serie A

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