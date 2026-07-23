Ct Pep vuole 20 milioni l' anno e complica tutto Risale Conte oggi il confronto con la Serie A

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tecnico della nazionale ha chiesto un ingaggio di 20 milioni di euro all’anno, complicando le trattative. Oggi a Milano si è svolto un incontro tra il direttore tecnico, l’advisor e il presidente federale con i rappresentanti della Lega Serie A. Durante l’assemblea sono stati discussi i prossimi passi per la selezione del nuovo ct. La questione salariale resta al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La telenovela per il nuovo ct della nazionale è pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A., Fino a qualche giorno fa, sembrava plausibile che i tre portassero in seno ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico, invece ci sarà da aspettare ancora. L'intenzione è quella di chiudere entro il weekend, ma non è stata definita alcuna deadline precisa e si potrebbe andare oltre., Questo perché i dirigenti Figc sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

ct pep vuole 20 milioni l anno e complica tutto risale conte oggi il confronto con la serie a
© Sportmediaset.mediaset.it - Ct, Pep vuole 20 milioni l'anno e complica tutto. Risale Conte, oggi il confronto con la Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How will the poor girl's life change after reuniting with her childhood friend

Video How will the poor girl's life change after reuniting with her childhood friend?

Notizie e thread social correlati

Guardiola verso il no all'Italia: vuole 20 milioni l'anno, la corsa al ct si riapreIl tecnico di calcio ha rifiutato un'offerta dall'Italia, chiedendo 20 milioni di euro all’anno.

L'Italia vota Pep (e Conte): per un tifoso su tre Guardiola è il ct, Antonio segueUn sondaggio rivela che circa un terzo degli italiani preferirebbe come nuovo commissario tecnico della Nazionale un allenatore noto per il suo...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web