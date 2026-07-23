Il tecnico della nazionale ha chiesto un ingaggio di 20 milioni di euro all’anno, complicando le trattative. Oggi a Milano si è svolto un incontro tra il direttore tecnico, l’advisor e il presidente federale con i rappresentanti della Lega Serie A. Durante l’assemblea sono stati discussi i prossimi passi per la selezione del nuovo ct. La questione salariale resta al centro delle tensioni tra le parti coinvolte.

La telenovela per il nuovo ct della nazionale è pronta per un nuovo episodio. Oggi a Milano, prima uscita ufficiale per il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, oltre al presidente federale Giovanni Malagò, nell'assemblea con la Lega Serie A., Fino a qualche giorno fa, sembrava plausibile che i tre portassero in seno ai presidenti della massima serie il nome del nuovo commissario tecnico, invece ci sarà da aspettare ancora. L'intenzione è quella di chiudere entro il weekend, ma non è stata definita alcuna deadline precisa e si potrebbe andare oltre., Questo perché i dirigenti Figc sono ancora in attesa della risposta definitiva di Pep Guardiola dopo l'incontro a Barcellona degli scorsi giorni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Ct, Pep vuole 20 milioni l'anno e complica tutto. Risale Conte, oggi il confronto con la Serie A

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