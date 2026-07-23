Ogni estate, star internazionali arrivano in Italia per le vacanze. Sono spesso viste in località come le coste e le città d’arte, dove trascorrono periodi di relax. Le loro presenze attirano paparazzi e media, che documentano gli spostamenti e le attività delle celebrità. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o eventi imprevisti legati a queste visite. Le star scelgono spesso di soggiornare in strutture private o di lusso, senza rilasciare commenti pubblici.

Ogni estate, puntuali come le zanzare e i tormentoni estivi alla radio, arrivano anche le frotte di star hollywoodiane che scelgono il Belpaese per le loro vacanze. Complice qualche evento di cui sono testimonial o invitati, o semplicemente perché attratti dalla bellezza – paesaggistica e culturale – e dal buon cibo, la lista è sempre lunghissima, per la gioia dei fan, degli enti turistici locali, e dei proprietari di bar,ristoranti e locali che prontamente diffondono video sui social, garantendosi lustro e pubblicità. Qualcuno di loro, come Sting, Harry Syles o Gwyneth Paltrow hanno preso proprio casa in Italia, altri ci tornano ogni estate, come George Clooney e consorte. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Dilei.it - “Italia mon amour”: le vacanze italiane delle star internazionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to talk about Work-Life Balance in Italian | Easy Italian Conversation

Notizie e thread social correlati

“Cannes a Roma mon amour”: dal 9 al 15 luglio la XXXI edizione al Cinema 4 FontaneDal 9 al 15 luglio, il Cinema 4 Fontane di Roma ospita la XXXI edizione di “Cannes a Roma Mon Amour”.

Cinema 4 Fontane ospita Cannes a Roma Mon Amour, la rassegna che porta nella Capitale una selezione di film provenienti dall’ultimo Festival di CannesDal 9 al 15 luglio 2026, il Cinema 4 Fontane a Roma ospita la rassegna Cannes a Roma Mon Amour.

Temi più discussi: Accredito negato a Ilaria Bonuccelli al Festival Pucciniano. Viareggio Mon Amour: La Fondazione spieghi il motivo; I migliori eventi ad Agosto in Italia: Venezia, Roma, Firenze e altre città; Tutte le star che si sono lasciate conquistare dalla dolce vita italiana nell'estate 2026; Viaggio fra mare, poesia e ostriche. La notte magica dell’Accademia.

Il medley di Esibizionista, Mon Amour, Maschio, Sinceramente solo se sei ANNALISA LA POP STAR ITALIANA @NaliOfficial #TimSummerHits x.com

Italy mon amour: le vacanze italiane delle star internazionaliDa Dua Lipa che ha scelto Palermo per sposarsi a J-Lo e Russell Crowe a Taormina; da Adele e Sting in Costiera Amalfitana a Mick Jagger a Stromboli ... dilei.it

Annalisa fa ballare tutti: Mon Amour è il brano più trasmessoMon Amour di Annalisa, Disco Italia dell’ultima settimana su Radio Italia solomusicaitaliana, è il brano più trasmesso dalle radio secondo le rilevazioni di EarOne. La canzone segue il successo di ... radioitalia.it