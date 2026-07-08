Dal 9 al 15 luglio 2026, il Cinema 4 Fontane a Roma ospita la rassegna Cannes a Roma Mon Amour. L’evento presenta una selezione di film provenienti dall’ultimo Festival di Cannes. La manifestazione si svolge nella capitale italiana, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere alcune pellicole premiate e in concorso al festival francese. L’iniziativa si svolge in un’unica sede, con proiezioni programmate durante tutta la settimana.

Roma, dal 9 al 15 luglio 2026 il Realizzata da ANEC Lazio, la manifestazione rinnova anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per il pubblico romano e per gli appassionati di cinema d’autore internazionale. Per una settimana, la sala 5 del 4 Fontane diventa idealmente una prosecuzione della Croisette, offrendo agli spettatori la possibilità di scoprire opere presentate nelle principali sezioni del festival: Concorso, Un Certain Regard, Midnight Screenings, Fuori Concorso e Special Screenings. A completare il programma, una speciale rassegna di cortometraggi provenienti dal Festival di Cannes, che include Love Story di LaïsDecaster e Para loscontricantes (For the Opponents) di Federico Luis, vincitore della Palma d’Oro per il Miglior Cortometraggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Cinema 4 Fontane ospita Cannes a Roma Mon Amour, la rassegna che porta nella Capitale una selezione di film provenienti dall’ultimo Festival di Cannes

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