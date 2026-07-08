Cannes a Roma mon amour | dal 9 al 15 luglio la XXXI edizione al Cinema 4 Fontane
Dal 9 al 15 luglio, il Cinema 4 Fontane di Roma ospita la XXXI edizione di “Cannes a Roma Mon Amour”. La rassegna propone in anteprima e in versione originale sottotitolata in italiano una selezione di film provenienti dall’ultima edizione del Festival di Cannes. La manifestazione si svolge nella capitale e presenta pellicole che hanno partecipato alla principale rassegna cinematografica francese. L’evento si tiene nella sala cinematografica romana per una settimana.
ROMA – Dal 9 al 15 luglio il Cinema 4 Fontane di Roma ospita la XXXI edizione di “Cannes a Roma Mon Amour”, la rassegna che porta nella Capitale, in anteprima e in versione originale con sottotitoli in italiano, una selezione di film provenienti direttamente dall’ultima edizione del Festival di Cannes. Realizzata da ANEC Lazio, la manifestazione rinnova anche quest’anno il suo ruolo di appuntamento imprescindibile per il pubblico romano e per gli appassionati di cinema d’autore internazionale. Per una settimana, la sala 5 del 4 Fontane diventa idealmente una prosecuzione della Croisette, offrendo agli spettatori la possibilità di scoprire opere presentate nelle principali sezioni del festival: Concorso, Un Certain Regard, Midnight Screenings, Fuori Concorso e Special Screenings. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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