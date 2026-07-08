Cannes a Roma mon amour | dal 9 al 15 luglio la XXXI edizione al Cinema 4 Fontane

Notizia in breve

Dal 9 al 15 luglio, il Cinema 4 Fontane di Roma ospita la XXXI edizione di “Cannes a Roma Mon Amour”. La rassegna propone in anteprima e in versione originale sottotitolata in italiano una selezione di film provenienti dall’ultima edizione del Festival di Cannes. La manifestazione si svolge nella capitale e presenta pellicole che hanno partecipato alla principale rassegna cinematografica francese. L’evento si tiene nella sala cinematografica romana per una settimana.