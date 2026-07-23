Italia-Brasile e Cina-Turchia Nations League volley femminile 2026 | orari semifinali tv streaming

Le semifinali della Nations League di volley femminile 2026 si svolgeranno con Italia contro Brasile e Cina contro Turchia. Le partite si terranno prossimamente, con orari ancora da definire, e saranno trasmesse in diretta streaming e in televisione. La competizione, che coinvolge le migliori squadre internazionali, sta per concludersi con queste sfide decisive.

Italia-Brasile e Cina-Turchia saranno le semifinali della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante che è giunta alle sue battute conclusivo. L’appuntamento è per sabato 25 luglio, quando le quattro squadre rimaste in corsa a Macao (Cina) si contenderanno la qualificazione alla finale per il titolo, in programma il giorno successivo sempre nella località asiatica. Alle ore 10.00 l’Italia sarà chiamata a fronteggiare la compagine sudamericana: le azzurre hanno travolto l’Olanda con un perentorio 3-0, mentre le verdeoro si sono imposte per 3-1 contro il Giappone e si è così potuta materializzare la rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Japan VS Brazil | Women's Volleyball Nations League Match Prediction

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