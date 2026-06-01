Le italiane di volley femminile affrontano la fase di Nations League con partite contro Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile. Gli incontri sono programmati nei prossimi giorni, con orari ancora da definire. Le gare saranno trasmesse in diretta televisiva, ma i dettagli sui canali non sono stati comunicati. La squadra punta a consolidare la crescita attraverso queste sfide internazionali, mantenendo alte le aspettative sulla loro performance futura.

Una squadra giovane, tante novità e l’obiettivo di costruire il futuro senza perdere competitività. Inizia da Brasilia il cammino dell’Italia nella Volleyball Nations League 2026 femminile, ma quella che scenderà in campo nella prima settimana della competizione sarà una Nazionale profondamente diversa da quella che negli ultimi anni ha dominato la scena internazionale sotto la guida di Julio Velasco. Le assenze non rappresentano una sorpresa. Il commissario tecnico aveva annunciato già nei mesi scorsi la volontà di utilizzare la prima parte della stagione per allargare la base della Nazionale, concedendo spazio a giocatrici giovani o meno utilizzate e permettendo ad alcune delle titolari storiche di recuperare energie dopo un ciclo particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quando gioca l’Italia di volley femminile in Nations League: orari con Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile. Dove vederle in tv

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