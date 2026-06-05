Dove vedere in tv Italia-Turchia Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

L’Italia sfiderà la Turchia nella terza giornata della Nations League femminile 2026. La partita si terrà in diretta televisiva e in streaming. L’orario di inizio è stato confermato per le 20:30. La partita si svolgerà in un palazzetto italiano e sarà visibile su canali dedicati e piattaforme online autorizzate. La partita sarà disponibile anche in differita sui canali di streaming ufficiali.

L’Italia affronterà la Turchia nella terza partita della Nations League 2026 di volley femminile: dopo aver incrociato Bulgaria e Paesi Bassi nei primi due match a Brasilia, le azzurre torneranno in campo nella capitale del Brasile per fronteggiare le anatoliche di coach Daniele Santarelli nella rivincita della finale dell’ultima rassegna iridata. Si preannuncia un confronto ad alta tensione tra le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e Campionesse del Mondo in carica e la compagine capace di vincere gli ultimi Europei. L’appuntamento è per sabato 6 giugno (alle ore 20.30 italiane), quando le ragazze del CT Julio Velasco cercheranno di fare la differenza contro uno degli avversari più temibili del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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