ITA Airways e Aeroitalia al via i voli in connessione | tutte le destinazioni

ITA Airways e Aeroitalia hanno iniziato a vendere biglietti per voli in connessione su tutto il network. L’accordo riguarda le rotte della stagione estiva 2026 e dell’inverno 2026-2027. La vendita dei biglietti è stata aperta ieri, coinvolgendo tutte le destinazioni offerte dalle due compagnie. Il servizio di voli in interlinea permette ai passeggeri di prenotare un unico biglietto per più tratte.

Roma, 22 luglio 2026 – ITA Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita dei voli interlinea, per un accordo esteso all’intero network e che coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 2627. Ora sarà possibile prenotare itinerari integrati attraverso il sito web e tutti i canali di vendita di ITA Airways, beneficiando di molteplici collegamenti giornalieri tra la rete globale del vettore e le destinazioni servite da Aeroitalia in Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia), in Sicilia (Catania, Palermo e Comiso) oltre che Genova. Allo stesso tempo, attraverso inizialmente i canali di vendita indiretta di Aeroitalia, sarà possibile prenotare itinerari in connessione su destinazioni della rete domestica di ITA Airways, tra cui Bari, Brindisi, Torino, Venezia e Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ita Airways e Aeroitalia trovano lintesa, accordo commerciale sui voli da luglio

Notizie e thread social correlati

ITA Airways e Aeroitalia firmano un accordo per sviluppare collaborazioni commercialiITA Airways e Aeroitalia hanno firmato un accordo per avviare collaborazioni commerciali.

Viaggi in Sardegna, accordo tra Ita Airways e Aeroitalia: cosa cambia da luglioDa luglio, i voli in Sardegna subiranno modifiche grazie a un accordo tra Ita Airways e Aeroitalia.

Temi più discussi: AeroItalia: tutte le news e le offerte sui voli; Ita-Aeroitalia, scatta l’accordo di interlinea; ITA Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita di voli in interlinea; Accordo tra Ita Airways e Aeroitalia, al via voli interlinea per la Sardegna.

Ita Airways e Aeroitalia: aperte le vendite dei voli interlineaSono in vendita i voli interlinea di Ita Airways e Aeroitalia, che includono l'intero network e copriranno la parte restante dell'estate nonché ... travelquotidiano.com

Ita Airways e Aeroitalia, accordo sui voli in continuità: più collegamenti per la Sardegna con un unico biglietto ift.tt/sxI6JoY x.com

ITA Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita dei voli interlinea. Rafforzata l’offerta delle connessioni nazionali per il beneficio dei clientiRoma, 22 luglio 2026 – ITA Airways e Aeroitalia annunciano l’avvio della vendita dei voli interlinea, per un accordo esteso ... affaritaliani.it