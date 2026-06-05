Viaggi in Sardegna accordo tra Ita Airways e Aeroitalia | cosa cambia da luglio

Da luglio, i voli in Sardegna subiranno modifiche grazie a un accordo tra Ita Airways e Aeroitalia. Le due compagnie hanno firmato un’intesa di interlinea che copre l’intero network, permettendo ai passeggeri di usufruire di collegamenti più integrati e pratici. La collaborazione mira a facilitare le connessioni tra le rotte nazionali e internazionali, senza specificare ulteriori dettagli sulle rotte o sui servizi coinvolti.

Fiumicino, 5 giugno 2026 – ITA Airways e Aeroitalia hanno sottoscritto un accordo per sviluppare nuove collaborazioni commerciali, a partire da un’intesa di interlinea estesa all’intero network. L’accordo sarà operativo dal mese di luglio e coprirà la parte restante della Summer 2026 e la stagione Winter 20262027. La partnership è stata firmata dai rispettivi amministratori delegati, Joerg Eberhart per ITA Airways e Gaetano Intrieri per Aeroitalia. L’obiettivo è rafforzare l’offerta complessiva delle due compagnie e migliorare la connessione tra i territori, con un’attenzione particolare al ruolo dell’hub di Roma Fiumicino. Più collegamenti via Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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ITA Airways A330-941 FIRST FLIGHT TO IAH from FCO

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