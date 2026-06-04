ita airways e aeroitalia firmano un accordo per sviluppare collaborazioni commerciali

ITA Airways e Aeroitalia hanno firmato un accordo per avviare collaborazioni commerciali. L’intesa prevede iniziative congiunte nel settore del trasporto aereo, senza specificare i dettagli delle attività. Le compagnie intendono lavorare insieme per aumentare le opportunità di mercato e migliorare l’offerta ai clienti. La firma è avvenuta nelle ultime settimane e rappresenta un passo concreto nelle strategie di sviluppo di entrambe le aziende.

ITA Airways e Aeroitalia hanno sottoscritto un accordo avente come scopo quello di sviluppare collaborazioni commerciali. Le due Compagnie adotteranno un approccio progressivo alla cooperazione commerciale, avviando prioritariamente un accordo di interlinea esteso all’intero network, che sarà attivo a partire dal mese di luglio e coprirà la parte restante della Summer 26 e la Winter 2627. Uno Special Prorate Agreement (SPA) permetterà, inoltre, di ampliare l’offerta per i passeggeri e riguarderà il traffico in connessione. Sulla base dei risultati di queste collaborazioni iniziali si valuteranno eventuali ulteriori iniziative di collaborazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ITA Airways A330-941 FIRST FLIGHT TO IAH from FCO

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