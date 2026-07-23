isybank supera quota tre miliardi di giacenze

Isybank ha superato i 3 miliardi di euro di giacenze, consolidando la sua presenza nel settore digitale di un grande gruppo bancario. La banca online conta ora più di un milione di clienti, con una forte prevalenza tra i giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, che rappresentano circa la metà del totale dei correntisti.

Isybank supera i 3 miliardi di euro di giacenze e rafforza il proprio peso nella strategia digitale di Intesa Sanpaolo. La banca online del gruppo conta oggi oltre un milione di clienti con una base fortemente concentrata sulle nuove generazioni: circa la metà dei correntisti ha tra i 18 e i 25 anni. Si tratta di utenti che accreditano sul conto le proprie entrate mensili e utilizzano Isybank come strumento principale per la gestione delle spese quotidiane, un segmento sul quale il gruppo punta anche per rafforzare l'educazione finanziaria e incentivare comportamenti di risparmio più consapevoli. Secondo la banca, i giovani mostrano una crescente attenzione alla pianificazione delle proprie finanze e a scelte di consumo orientate anche alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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