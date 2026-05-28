Anthropic ha raccolto altri 65 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamenti, portando la sua valutazione a 965 miliardi di dollari. La cifra supera quella di OpenAI, valutata a 852 miliardi, rendendo Anthropic la startup di intelligenza artificiale più valutata nella Silicon Valley. La società ha così consolidato la sua posizione nel settore, superando la rivale principale.

Anthropic incassa altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di raccolta fondi e vede la sua valutazione salire a 965 miliardi: supera la rivale OpenAI ferma a 852 miliardi e diventa la startup di intelligenza artificiale di maggior valore nella Silicon Valley. Il finanziamento di Serie H e gli investitori La società, la cui Ipo è attesa nei prossimi mesi, ha assicurato che il nuovo finanziamento di Serie H «ci aiuterà a soddisfare la domanda storica che stiamo riscontrando, a rimanere all'avanguardia nella ricerca e a portare Claude in un numero maggiore di contesti lavorativi», ha commentato Krishna Rao, direttore finanziario di Anthropic, in una nota. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La guerra dell'Ia, Anthropic (Claude) valutata 965 miliardi, supera OpenAI: raccolti 65 miliardi

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