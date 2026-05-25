Tennis & Friends supera quota 400mila screening | record di visite a Napoli

Tennis & Friends ha superato i 400.000 screening complessivi in quindici anni di attività. Nei tre giorni di Napoli, sono state effettuate più di 15.000 visite e consulenze gratuite. La manifestazione ha registrato un record di partecipazione, con un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative sanitarie e ha coinvolto un ampio pubblico locale.

Oltre 15mila visite e consulenze gratuite in tre giorni e il traguardo dei 400mila screening complessivi raggiunti in quindici anni di attività. Si chiude con numeri record la tappa campana di Tennis & Friends – Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la Fitp, che ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande villaggio gratuito dedicato a salute, sport e benessere. L’iniziativa ha richiamato migliaia di cittadini, confermando il forte legame tra prevenzione, attività fisica e sensibilizzazione pubblica. “Superare i 400mila screening gratuiti in quindici anni significa aver trasformato un’intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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