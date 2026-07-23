Le autorità israeliane stanno avviando le prime fasi di un progetto chiamato “Prigione dei coccodrilli”, promosso dal ministro della Sicurezza nazionale. L’iniziativa mira a rafforzare la deterrenza nei confronti dei prigionieri palestinesi. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di attuazione o sulla localizzazione delle strutture. La proposta viene portata avanti con l’obiettivo dichiarato di aumentare le misure di sicurezza e controllo sui detenuti palestinesi.

Le autorità israeliane stanno iniziando ad adottare misure concrete per portare all’attuazione il progetto “Prigione dei coccodrilli”. Quest’ultimo, guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, ha l’obiettivo di «rafforzare la deterrenza» nei confronti dei prigionieri palestinesi. I media locali riferiscono che mercoledì sono ufficialmente iniziati i lavori di scavo per realizzare un fossato abitato da coccodrilli in modo da circondare uno dei lati del carcere di Ktziot. Israele punta a rafforzare la deterrenza attraverso i coccodrilli, ma è possibile?. I funzionari locali hanno confermato che, nonostante i preparativi sono già in corso, non è certo se verrà effettuato il trasferimento dei coccodrilli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Metropolitanmagazine.it - Israele, prigionieri palestinesi controllati da coccodrilli: questo il progetto guidato da Ben-Gvir

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Ben-Gvir, pistola e Torah. Le provocazioni e una missione: “Via i palestinesi da Israele”Itamar Ben-Gvir, attuale ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, è noto per le sue posizioni dure e per le provocazioni rivolte ai...

Israele, Tajani “Superata linea rossa, indignato da Ben Gvir”Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato di ritenere che sia stata superata una linea rossa, riferendosi ai video che ritraggono il...