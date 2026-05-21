Israele Tajani Superata linea rossa indignato da Ben Gvir
Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato di ritenere che sia stata superata una linea rossa, riferendosi ai video che ritraggono il trattamento dei prigionieri da parte di un funzionario israeliano. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista pubblicata su un quotidiano, in cui ha espresso il suo disappunto riguardo alle immagini diffuse. Tajani ha inoltre affermato di essere molto indignato per quanto mostrato nei filmati.
MILANO (ITALPRESS) – “Per noi è stata superata una ‘linea rossa”. Lo afferma il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista ad Avvenire, commentando i video che mostrano il trattamento dei prigionieri da parte del Ministro israeliano Ben Gvir. Tajani si dice “indignato” e sottolinea che, sebbene Israele abbia il diritto di difendersi, non ha quello di “umiliare prigionieri” o mettere in discussione la dignità di persone inermi. Il Governo italiano, che ha già convocato l’Ambasciatore, esige la garanzia dell’incolumità fisica e il rimpatrio immediato di tutti i civili fermati. Il titolare della Farnesina avverte che tali episodi accentuano l’isolamento di Israele, anche presso i Paesi amici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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