Israele Tajani Superata linea rossa indignato da Ben Gvir

Il ministro degli Esteri italiano ha dichiarato di ritenere che sia stata superata una linea rossa, riferendosi ai video che ritraggono il trattamento dei prigionieri da parte di un funzionario israeliano. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista pubblicata su un quotidiano, in cui ha espresso il suo disappunto riguardo alle immagini diffuse. Tajani ha inoltre affermato di essere molto indignato per quanto mostrato nei filmati.

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