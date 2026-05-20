Itamar Ben-Gvir, attuale ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, è noto per le sue posizioni dure e per le provocazioni rivolte ai palestinesi. Leader di un partito di estrema destra, ha spesso fatto parlare di sé per azioni simboliche, come portare con sé una Torah e una pistola durante manifestazioni pubbliche. La sua attività politica si concentra sull’obiettivo di espellere i palestinesi da Israele, un tema al centro delle sue iniziative e dichiarazioni pubbliche. È una figura che suscita reazioni contrastanti all’interno del panorama politico israeliano.

Roma, 20 maggio 2026 - L’odio per i palestinesi non ha mai abbandonato Itamar Ben-Gvir, oggi ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano nel sesto governo Netanyahu e leader di estrema destra. Nato in un sobborgo di Gerusalemme, Mevaseret Zion, da immigrati ebrei iracheni atei, si avvicinò all’estremismo sionista durante la prima intifada. Famoso l’aneddoto che lo vuole girare con la pistola già a 14 anni, con una grande facilità ad estrarla. https:www.quotidiano.netvideoin-vistaben-gvir-ministro-israeliano-tra-attivisti-della-flotilla-ammanettati-qui-siamo-noi-i-padroni-urij32o4 Prima aderì al movimento giovanile del partito di estrema... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Ben-Gvir, pistola e Torah. Le provocazioni e una missione: “Via i palestinesi da Israele”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Israele, Ben Gvir compie 50 anni: per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesiIl Ministro della Sicurezza israeliano compie 50 anni, e sua moglie alla festa porta una torta con sopra disegnato un cappio da impiccagione.

Israele approva la legge sulla pena di morte per i palestinesi colpevoli di terrorismo. Ben Gvir: «Abbiamo fatto la storia»La Knesset ha approvato in lettura finale la legge che introduce la pena di morte in Israele per atti di terrorismo, passata con 62 voti a favore e...

Il Ministro Israeliano Ben Gvir sfila in questo modo tra gli attivisti arrestati della Flottilla. Siamo di fronte ad un folle e ad un governo che avalla tutto ciò. Davanti a queste immagini c’è ancora chi supporta e giustifica questa gente? x.com

Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit

Chi è Itamar Ben-Gvir, il ministro della Sicurezza Nazionale che gira con la pistola e non ha fatto il servizio militare perché troppo estremistaPur di formare la coalizione ancora al potere dalla fine del 2022, il premier Netanyahu l'ha tolto dall'irrilevanza politica, lo ha portato al governo e gli ha dato il ruolo di ministro per la Sicurez ... corriere.it

Chi è Ben-Gvir, pistola e Torah. Le provocazioni e una missione: Via i palestinesi da IsraeleRoma, 20 maggio 2026 - L’odio per i palestinesi non ha mai abbandonato Itamar Ben-Gvir, oggi ministro per la Sicurezza Nazionale israeliano nel sesto governo Netanyahu e leader di estrema destra. Nato ... quotidiano.net