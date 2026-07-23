Ispirata agli anni Novanta | la nuova maglia da trasferta dell’Atalanta - Foto

L’Atalanta ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-2027, ispirata agli anni Novanta. La grafica riprende il design della divisa usata nella stagione 1990-1991, con colori e dettagli simili. Lo stemma sulla maglia torna a uno stile più vicino a quello del passato. La nuova divisa sarà indossata nelle partite in trasferta della prossima stagione.

LA PRESENTAZIONE. La grafica richiama la divisa da trasferta della stagione 1990-1991. Anche lo stemma torna al passato. L’Atalanta ha presentato la maglia da trasferta per la stagione 2026-2027. Bianca, come sempre, con una grafica ispirata alla divisa della stagione 1990-1991. Anche lo stemma è un ritorno al passato: bordato d’oro e con la parte bassa dello sfondo colorata di nero, è quello utilizzato dal club dal 1980 al 1993. «Questa divisa riprende elementi di una storica maglia away dell’Atalanta, offrendo un look contemporaneo pur rimanendo profondamente legato all’identità del club», ha spiegato Kenny McCallum, senior director di New Balance football product. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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