Nerazzurro e dettagli metallici | ecco la nuova maglia dell’Atalanta -Foto

LA NOVITÀ. Presentato il nuovo Home Kit nerazzurro: strisce tradizionali, dettagli metallici ispirati alla New Balance Arena e la scritta «La Maglia Sudata Sempre». Atalanta e New Balance hanno presentato la nuova prima maglia per la stagione 202627, nel secondo anno di collaborazione tra il club nerazzurro e il marchio sportivo. Il nuovo Home Kit mantiene le tradizionali strisce verticali nei colori Deep Black e Oasis Blue, arricchite da sottili dettagli metallici ispirati alle linee architettoniche della New Balance Arena. Una scelta pensata per legare l’identità storica del club alla sua evoluzione recente. All’interno del colletto compare la frase «La Maglia Sudata Sempre», richiamo diretto all’etica del lavoro e allo spirito bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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