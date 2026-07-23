A una settimana dall’annuncio della prima maglia casalinga, l’Atalanta ha presentato la seconda divisa per le trasferte. La maglia è bianca e presenta motivi geometrici neri e blu. È ispirata ai modelli degli anni ’90. La presentazione avviene alle 10 di oggi, 23 luglio.

A una settimana esatta dall’uscita della prima maglia gara casalinga a strisce nerazzurre, alle 10 di oggi (23 luglio) Atalanta ha lanciato anche la seconda maglia. Il kit da trasferta per la stagione 20262027 ha il classico colore bianco che però riprende il nero e l’azzurro nei motivi geometrici su spalle, maniche e parte del petto dei giocatori. In particolare, la divisa riprende lo stile calcistico degli anni ’90, uno dei momenti più amati ed apprezzati della storia nerazzurra. Il design richiama le storiche divise da trasferta indossate dal Club nelle stagioni a cavallo degli anni ’90, legando il presente alla tradizione. «Questa divisa... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, ecco la seconda maglia per le trasferte ispirata al modello storico anni '90: bianca con motivi geometrici nerazzurri

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