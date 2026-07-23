Un uomo di 65 anni ha perso la vita ieri pomeriggio a Ischia, dopo aver perso il controllo del suo TMax e aver sbattuto contro un albero in via Castiglione. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'impatto. La vittima è deceduta sul posto.

Tragedia ieri pomeriggio a Ischia, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Castiglione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 65enne, residente sull'isola, stava percorrendo via Castiglione a bordo del suo Yamaha TMax quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Lo scooter è finito violentemente contro un albero ai margini della carreggiata. L'impatto è stato particolarmente violento. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ischia, perde il controllo del TMax e si schianta contro un albero: morto un 65enne

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