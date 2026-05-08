Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro a Bergamo | morto un 26enne

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo aver avuto un incidente in moto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per chiarire l’accaduto.

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Un ragazzo di 26 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essersi schiantato contro un muro nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Constatato il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate.🔗 Leggi su Fanpage.it

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