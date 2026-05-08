Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro a Bergamo | morto un 26enne

Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo aver avuto un incidente in moto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Secondo quanto riferito, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per chiarire l’accaduto.

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Un ragazzo di 26 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essersi schiantato contro un muro nel quartiere di Boccaleone a Bergamo. Constatato il decesso sul posto: troppo gravi le ferite riportate.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente mortale a Suno: perde il controllo della moto e si schianta contro un muroTragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, a Suno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incidenti stradali: motociclista perde il controllo della moto e resta ferito; Perde il controllo della moto: ferito un 50enne; Perde il controllo della moto e viene scaraventato sull'asfalto, l'impatto violentissimo: un uomo trasportato in ospedale; Tortolì, perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta: ottantenne in ospedale. Perde il controllo della moto e si schianta contro un muro a Bergamo: morto un 26enneUn ragazzo di 26 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria moto ed essersi schiantato contro un muro nel quartiere di Boccaleone a Bergamo ... fanpage.it Bergamo, perde il controllo della moto e si schianta: morto ragazzo di 26 anniL’incidente poco prima delle 18 in via Gabriele Rosa nel quartiere di Boccaleone. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ... ilgiorno.it Paura nel pomeriggio all’altezza di un distributore IP: un 50enne perde il controllo del mezzo e abbatte anche alcuni ulivi. Sul posto polizia locale e carro attrezzi - facebook.com facebook #Cementir perde oltre l’8% dopo conti trimestrali deludenti, ma conferma la guidance 2026. C’è un dato, però, che potrebbe sostenere il titolo: 303 milioni di cassa netta. x.com