Castelferretti perde il controllo della moto e si schianta contro un albero | grave un ragazzo di 14 anni L' incidente sotto gli occhi degli amici

Da corriereadriatico.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito in un incidente a Castelferretti. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo della moto Beta 50 ed è finito contro un albero. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni amici che erano con lui al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale con condizioni serie. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

FALCONARA - Drammatico incidente in serata a Castelferretti, dove un ragazzo di 14 anni di Falconara è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto Beta 50 ed essersi schiantato contro un albero a bordo strada. Il giovane avrebbe perso i sensi subito dopo l’impatto. Decisivo l’intervento dei soccorritori che sono riusciti a rianimarlo prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Lo schianto in via Marconi L’incidente è avvenuto lungo via Marconi, nel rettilineo che attraversa Castelferretti. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne stava tornando a casa in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

castelferretti perde il controllo della moto e si schianta contro un albero grave un ragazzo di 14 anni l incidente sotto gli occhi degli amici
© Corriereadriatico.it - Castelferretti, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: grave un ragazzo di 14 anni. L'incidente sotto gli occhi degli amici
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Motoscafo Alilaguna si schianta contro una barca e due gondole: nove feriti nel Canal Grande

Video Motoscafo Alilaguna si schianta contro una barca e due gondole: nove feriti nel Canal Grande

Notizie e thread social correlati

Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne trasportato in ospedale in elicottero. È graveUn giovane di 25 anni ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un albero alle 16 a Lugo di Vicenza.

Bergamo, perde il controllo della moto e si schianta: morto ragazzo di 26 anniUn giovane di 26 anni originario di Martinengo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, poco prima...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web