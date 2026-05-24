Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito in un incidente a Castelferretti. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo della moto Beta 50 ed è finito contro un albero. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni amici che erano con lui al momento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale con condizioni serie. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

FALCONARA - Drammatico incidente in serata a Castelferretti, dove un ragazzo di 14 anni di Falconara è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua moto Beta 50 ed essersi schiantato contro un albero a bordo strada. Il giovane avrebbe perso i sensi subito dopo l’impatto. Decisivo l’intervento dei soccorritori che sono riusciti a rianimarlo prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette. Lo schianto in via Marconi L’incidente è avvenuto lungo via Marconi, nel rettilineo che attraversa Castelferretti. Secondo una prima ricostruzione, il 14enne stava tornando a casa in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Castelferretti, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: grave un ragazzo di 14 anni. L'incidente sotto gli occhi degli amici

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