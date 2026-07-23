Iran tv di Stato mostra lanci di missili contro obiettivi nella regione

Da lapresse.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La televisione di Stato iraniana ha trasmesso un video che mostra missili lanciati contro obiettivi nella regione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno portato a termine una nuova serie di attacchi contro l’Iran, arrivando alla dodicesima notte consecutiva di raid. La situazione militare nella zona rimane tesa, con operazioni in corso da entrambe le parti.

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La tv di Stato iraniana ha diffuso un filmato che mostra il lancio di missili contro obiettivi nella regione. Continua il conflitto nell’area. Gli Stati Uniti hanno completato un’altra sere di attacchi contro l’Iran per la dodicesima notte consecutiva. Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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