La televisione di Stato iraniana ha trasmesso un video che mostra missili lanciati contro obiettivi nella regione. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno portato a termine una nuova serie di attacchi contro l’Iran, arrivando alla dodicesima notte consecutiva di raid. La situazione militare nella zona rimane tesa, con operazioni in corso da entrambe le parti.

La tv di Stato iraniana ha diffuso un filmato che mostra il lancio di missili contro obiettivi nella regione. Continua il conflitto nell’area. Gli Stati Uniti hanno completato un’altra sere di attacchi contro l’Iran per la dodicesima notte consecutiva. Varese, sequestrato il canale Telegram di Do.Ra.: indagini sull'estrema destra New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, tv di Stato mostra lanci di missili contro obiettivi nella regione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Iran lancia missili verso base USA nell'oceano Indiano.

Notizie e thread social correlati

Iran, nuovi lanci di missili e droni contro il Kuwait mentre proseguono i colloqui con gli Stati UnitiL'Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrein, ma i razzi sono falliti o sono stati abbattuti.

Gli Stati Uniti bombardano ancora l’Iran. Teheran lancia missili contro le basi americane nella regione. Bahrein: ferita una bambina di 11 anni. Giordania: intercettati 20 missili. Raid di Israele in Libano: 42 morti in 24 ore. Usa colpiscono una petroliera al largo dell’Oman: uccisi 3 marinai indiani | DIRETTANella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto con il lancio di missili verso basi...

Temi più discussi: Iran, tv di Stato mostra ponte distrutto da raid Usa; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Iran, latv di stato diffonde immagini dei ponti danneggiati dagli Usa; Dall'Iran un lancio di missili contro obiettivi nella regione: le immgini della tv iraniana.

L'annuncio della tv di Stato iraniana: Lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso x.com

Iran, tv di Stato mostra lanci di missili contro obiettivi nella regione(LaPresse) La tv di Stato iraniana ha diffuso un filmato che mostra il lancio di missili contro obiettivi nella regione. Continua il ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, la tv di Stato annuncia: Lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiusoGli statunitensi: Centrati 140 obiettivi. Teheran: Ripreso lo Stretto con la forza. Colpite due navi e centri militari in Oman, Bahrein, Kuwait e Qatar ... lastampa.it