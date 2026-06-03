L'Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrein, ma i razzi sono falliti o sono stati abbattuti. In risposta, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi su una struttura iraniana. Nei giorni scorsi, si sono registrati anche nuovi lanci di droni contro il Kuwait. Le operazioni militari si inquadra in un contesto di tensione crescente tra Iran e Stati Uniti, mentre proseguono i colloqui tra le parti.

L’esercito americano ha reso noto che l’Iran ha lanciato missili contro il Kuwait e il Bahrein che hanno fallito o sono stati abbattuti, e che in risposta gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi su una struttura iraniana. I due missili lanciati contro il Kuwait sono andati in pezzi lungo il percorso, mentre le forze statunitensi e del Bahrein intercettavano i missili puntati sul Bahrein. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato di aver risposto con attacchi contro una stazione militare iraniana di controllo a terra sull’isola di Qeshm nello Stretto di Hormuz. La Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana ha affermato di aver preso di mira il quartier generale della quinta flotta della marina americana in Bahrein e un altro paese nel suo attacco, senza nominare il Kuwait. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, nuovi lanci di missili e droni contro il Kuwait mentre proseguono i colloqui con gli Stati Uniti

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