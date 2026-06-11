Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi in Iran, mentre Teheran ha risposto con il lancio di missili verso basi americane nella regione. In Bahrein, una bambina di 11 anni è rimasta ferita, e in Giordania sono stati intercettati 20 missili. Nel frattempo, un raid israeliano in Libano ha causato 42 vittime in 24 ore. Al largo dell’Oman, una petroliera è stata colpita, uccidendo tre marinai indiani.

Diretta live della guerra degli Usa e di Israele contro l’Iran e in Libano oggi, giovedì 11 giugno. Gli Stati Uniti lanciano una serie di attacchi contro l’Iran per la seconda notte consecutiva nel tentativo di costringere Teheran ad accettare un accordo. Il presidente Usa Donald Trump allude a ulteriori raid se gli iraniani rifiuteranno l’intesa: “Li bombarderemo senza pietà”. Per tutta risposta, la Repubblica islamica prende di mira le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrein e minaccia di colpire le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi) DIRETTA Ore 9:30 – Giordania: intercettati 20 missili lanciati dall’Iran – Le forze armate della Giordania hanno intercettato e distrutto almeno 20 missili lanciati nelle ultime 24 ore dall’Iran contro il regno arabo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Gli Stati Uniti bombardano ancora l’Iran. Teheran lancia missili contro le basi americane nella regione. Bahrein: ferita una bambina di 11 anni. Giordania: intercettati 20 missili. Raid di Israele in Libano: 42 morti in 24 ore. Usa colpiscono una petroliera al largo dell’Oman: uccisi 3 marinai indiani | DIRETTA

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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