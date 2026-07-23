Iran la guerra in diretta | nuovi attacchi degli Usa nella notte Teheran minaccia | Se colpite infrastrutture non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di Hormuz
Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi durante la notte in Iran. In risposta, il governo iraniano ha minacciato di bloccare completamente il transito di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, se verranno colpite infrastrutture nazionali. Il comando militare iraniano ha dichiarato che non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto in caso di attacchi alle sue infrastrutture. La situazione resta tesa con rischi di escalation nella regione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: comando militare iraniano minaccia di bloccare totalmente il transito del petrolio globale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi Usa nella notte. Media Iraniani: "Colpite due imbarcazioni di ricerca e soccorso marittimo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Iran.
Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump
Notizie e thread social correlati
Guerra Iran, quarta notte di raid Usa su Hormuz: Teheran chiude lo Stretto, Trump minaccia nuovi attacchiPer la quarta notte consecutiva, gli Stati Uniti hanno effettuato raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo obiettivi nel sud dell’Iran tra...
Guerra Iran, quarta notte di raid Usa su Hormuz: Teheran chiude lo Stretto, Trump ordina nuovi attacchiLe forze americane hanno condotto per la quarta notte consecutiva raid nell’area dello Stretto di Hormuz, colpendo obiettivi nel sud dell’Iran come...
Temi più discussi: Hormuz, quanto varrebbe per gli Usa il pedaggio proposto da Trump?; Stati Uniti-Iran, colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz; Trump gela le trattative con l'Iran, i costi della guerra salgono; Golfo in fiamme, pioggia di bombe sull’Iran. Chiuso Hormuz.
La guerra fra Iran e Stati Uniti sta determinando un nuovo blocco dello Stretto di Hormuz che ha ripercussioni sui prezzi delle materie prime Leggi l'articolo #carburanti facebook
Gli USA hanno colpito diversi ponti nei pressi di Bandar Abbas per interrompere le linee di rifornimento verso la strategica base navale iraniana nello Stretto di Hormuz. shorturl.at/oHTr9 #iran #statiuniti #guerra x.com
Perché l'Iran insiste tanto affinché le navi utilizzino il suo percorso iraniano/lato nord attraverso Hormuz reddit
Guerra in Iran, le ultime news in diretta | Raid, minacce, navi a rischio blocco: tensione tra Hormuz e Mar RossoFoto da Imagoeconomica, di Carlo Carino by AI MIDDroni - basi militari - foto ... msn.com
Iran, la guerra in diretta: nuovi attacchi degli Usa nella notte, Teheran minaccia: Se colpite infrastrutture, non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di HormuzLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: comando militare iraniano minaccia di bloccare totalmente il transito del petrolio globale nello stretto ... fanpage.it