Iran la guerra in diretta | nuovi attacchi degli Usa nella notte Teheran minaccia | Se colpite infrastrutture non passerà una goccia di petrolio dallo Stretto di Hormuz

Notizia in breve

Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi durante la notte in Iran. In risposta, il governo iraniano ha minacciato di bloccare completamente il transito di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, se verranno colpite infrastrutture nazionali. Il comando militare iraniano ha dichiarato che non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto in caso di attacchi alle sue infrastrutture. La situazione resta tesa con rischi di escalation nella regione.