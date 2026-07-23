iran due morti e undici feriti in attacchi americani

Due persone sono morte e altre undici sono rimaste ferite in attacchi americani in Iran. I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani hanno dichiarato di aver colpito e distrutto diverse installazioni militari americane in Giordania. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o responsabilità. La notizia arriva dopo le azioni militari contro obiettivi statunitensi nella regione.

Roma, 23 luglio – I Guardiani della Rivoluzione islamica iraniani hanno affermato di aver attaccato e distrutto diverse installazioni militari americane in Giordania. Tra gli obiettivi indicati, un radar per il sistema di difesa missilistica statunitense Thaad, un sistema Patriot, un radar C-Ram e un hangar per elicotteri. “Avviso a livello mondiale: a causa dell'aumento delle tensioni in Medio Oriente, il contesto di sicurezza rimane complesso, con la possibilità di un'escalation imprevista". Questa l'allerta lanciata dal Dipartimento di Stato Usa sui social. I media iraniani hanno riportato quelli che hanno descritto come attacchi statunitensi nel Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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