Nuovi attacchi Usa contro l' Iran Teheran blocca l' Intesa Trump | Non m' importa nulla Morti due soldati americani

Da gazzettadelsud.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi, le forze statunitensi hanno colpito strutture iraniane di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Due soldati americani sono stati uccisi negli scontri. Nel frattempo, Teheran ha bloccato l’accordo internazionale, mentre un portavoce statunitense ha dichiarato di non preoccuparsi delle reazioni di Teheran.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran. "Durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom - si legge nella nota del Comando centrale - hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni". Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. "Non me ne importa nulla", commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e colpisce basi Usa in Kuwait. Khamenei minaccia di impartire a Washington "lezioni indimenticabili". Il sindaco di New York Mamdani annuncia: "Se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

nuovi attacchi usa contro l iran teheran blocca l intesa trump non m importa nulla morti due soldati americani
© Gazzettadelsud.it - Nuovi attacchi Usa contro l'Iran. Teheran blocca l'Intesa, Trump: "Non m'importa nulla". Morti due soldati americani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nuovi attacchi USA in IRAN. TEHERAN: colpite basi militari americane in BAHREIN e KUWAIT

Video Nuovi attacchi USA in IRAN. TEHERAN: colpite basi militari americane in BAHREIN e KUWAIT

Notizie e thread social correlati

Iran, ondata di attacchi Usa dopo la morte dei due soldati americaniDopo la morte di due soldati americani, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi in Iran, giungendo al settimo giorno consecutivo di operazioni...

Nuovi raid Usa sull’Iran: Teheran risponde con attacchi a obiettivi americani nel GolfoTeheran ha risposto ai recenti raid statunitensi con attacchi di missili e droni contro basi nel Golfo che ospitano truppe americane.

Temi più discussi: Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani; Gli Usa lanciano nuovi attacchi L'Iran spara contro il traffico di navi nello Stretto di Homuz; Gli Usa annunciano nuovi attacchi all’Iran che minaccia i Paesi del Golfo; Trump a NBC: Hormuz è aperto. Le elezioni in Israele fissate per il 27 ottobre.

nuovi attacchi usa controUsa: 'Nuovi attacchi contro l'Iran in risposta ai raid in Giordania'L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e colpisce basi Usa in Kuwait. Khamenei minaccia di impartire a Washington 'lezioni indimenticabili'. (ANSA) ... ansa.it

nuovi attacchi usa controCentcom: Ottava notte di attacchi Usa contro strutture militari iranianeContinua l'escalation militare: gli USA colpiscono strutture di Teheran per l'ottava notte consecutiva, intercettati missili iraniani in Kuwait. ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web