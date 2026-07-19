Nuovi attacchi Usa contro l' Iran Teheran blocca l' Intesa Trump | Non m' importa nulla Morti due soldati americani
Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi, le forze statunitensi hanno colpito strutture iraniane di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Due soldati americani sono stati uccisi negli scontri. Nel frattempo, Teheran ha bloccato l’accordo internazionale, mentre un portavoce statunitense ha dichiarato di non preoccuparsi delle reazioni di Teheran.
Nuova ondata di attacchi Usa contro l'Iran. "Durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom - si legge nella nota del Comando centrale - hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni". Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti a Islamabad. "Non me ne importa nulla", commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e colpisce basi Usa in Kuwait. Khamenei minaccia di impartire a Washington "lezioni indimenticabili". Il sindaco di New York Mamdani annuncia: "Se Netanyahu viene a New York potrei arrestarlo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Nuovi attacchi USA in IRAN. TEHERAN: colpite basi militari americane in BAHREIN e KUWAIT
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USA - Nuovi attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva ift.tt/CQYAvmX x.com
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