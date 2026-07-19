Nuovi attacchi Usa contro l' Iran Teheran blocca l' Intesa Trump | Non m' importa nulla Morti due soldati americani

Notizia in breve

Durante l’ottava notte consecutiva di attacchi, le forze statunitensi hanno colpito strutture iraniane di sorveglianza costiera, difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Due soldati americani sono stati uccisi negli scontri. Nel frattempo, Teheran ha bloccato l’accordo internazionale, mentre un portavoce statunitense ha dichiarato di non preoccuparsi delle reazioni di Teheran.