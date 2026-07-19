Il settimo giorno di attacchi Usa in Iran segna un ulteriore passo nell’escalation del conflitto, con l’aggravarsi del bilancio delle vittime tra le forze statunitensi. Il Comando Centrale Usa ha riferito che due militari sono rimasti uccisi nei raid iraniani di venerdì contro una base in Giordania, aggiungendo che un militare risulta attualmente disperso e altri quattro sono stati ricoverati per cure mediche per poi essere dimessi. Dall’inizio della guerra, 16 militari statunitensi sono stati uccisi e oltre 430 sono rimasti feriti. Gli obiettivi della nuova ondata di raid annunciata dal Centcom ha riguardato siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, ondata di attacchi Usa dopo la morte dei due soldati americani

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Nuova ondata di bombardamenti Usa, si riaccende la guerra in Iran

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