Nella notte, gli Stati Uniti hanno condotto la dodicesima ondata di attacchi contro obiettivi militari in Iran. Tensione aumentata nello Stretto di Hormuz, con esercitazioni militari di entrambe le parti. Nessun dettaglio sui danni o sui feriti. Le operazioni sono state confermate da fonti ufficiali statunitensi. L’Iran non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle azioni. La situazione rimane in escalation con frequenti scambi di colpi e tensioni crescenti nella regione.

Prosegue l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli Stati Uniti hanno condotto la dodicesima ondata consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani. Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha annunciato al termine delle operazioni di aver colpito infrastrutture militari, tra cui risorse navali, depositi di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea. Secondo quanto riferito dal Centcom, l’operazione ha l’obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione civile e commerciale nel Golfo Persico. Diverse fonti riportano che Teheran sarebbe stata colpita in tre punti e, secondo Axios, Washington sarebbe tornata a impiegare i bombardieri strategici B-1. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Iran, dodicesima notte di raid Usa: colpiti obiettivi militari. Tensione nello Stretto di Hormuz

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