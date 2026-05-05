Usa-Iran cresce la tensione nello Stretto di Hormuz

Le tensioni nello Stretto di Hormuz sono aumentate a causa di un'operazione militare denominata Project Freedom. Le attività coinvolgono forze statunitensi e iraniane, con frequenti confronti e movimenti di navi militari nelle acque strategiche. La situazione si inserisce in un quadro di crescente scontro tra i due paesi nella regione del Medio Oriente, con possibili ripercussioni sulle rotte commerciali internazionali.

Il conflitto in Medio Oriente con la crescente tensione a Hormuz tra Usa e Iran. L’operazione Project Freedom a Hormuz. Washington sostiene di aver aperto “un corridoio” di passaggio nello Stretto, ma Teheran smentisce. Trump: “L’operazione militare in Iran sta andando molto bene” Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz Usa-Iran, cresce la tensione nello Stretto di Hormuz Notizie correlate Leggi anche: I colloqui Iran-Usa iniziano tra le minacce. Alta tensione nello Stretto di Hormuz, Khamenei: “Possiamo affondare la loro nave” L’Iran chiude lo stretto di Hormuz: tensione con gli Usa sul blocco navaleL‘Iran torna a chiudere Hormuz, perché gli Stati Uniti mantengono il blocco navale nello Stretto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente: diplomazia in movimento tra Iran, Usa e Russia, crisi Israele-Hezbollah; Merz attacca sull’Iran: Senza strategia, Usa umiliati da Teheran; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Usa-Iran, i colloqui restano in stallo mentre cresce la tensione regionale. Guerra USA-Iran: negoziati in stallo e rischi per l’economia globaleLa guerra resta al centro delle tensioni internazionali tra crisi diplomatica e pressioni sui mercati energetici mondiali ... it.blastingnews.com Iran, Trump alza i toni: Possibili nuovi attacchi dopo la proposta di Teheran. Via dalla Germania oltre 5mila soldati UsaIl presidente Usa esaminerà la nuova proposta anche se è improbabile che accetti. La replica di Teheran: Non temiamo la guerra, combatteremo. Intanto gli Usa preparano il ritiro di oltre 5mila s ... firstonline.info Esercito Iran: impedito ingresso di un cacciatorpediniere Usa nello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook Attacco all'Iran, le notizie del 5 maggio 2026 | Gli Usa aprono un 'corridoio' ad Hormuz. Araghchi:"Non esiste una soluzione militare" x.com