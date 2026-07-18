Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi in Bahrein, mentre lo Stretto di Hormuz è stato chiuso. Nel frattempo, venti villaggi in Iran sono senza acqua potabile.

Proseguono i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran: colpite basi statunitensi in Bahrein e chiuso lo Stretto di Hormuz. Intanto 20 villaggi iraniani sono senza acqua potabile. Teheran sostiene di controllare gli spostamenti americani e minaccia una possibile escalation imminente qualora gli attacchi dovessero continuare Nuove tensioni traIrane Stati Uniti. Stando a quanto riportato dall’Irna, una dichiarazione deiPasdaran annuncia i risvolti sul fronte iraniano: sono stati colpiti diversi obiettivi militari e tecnologici statunitensi inBahreine fermatequattro imbarcazioniche tentavano di transitare lo Stretto di Hormuz. Per i guardiani della Rivoluzione islamica, la via d’acqua strategica è ora “completamente chiusa” e “tutti i paesi che ospitano basi statunitensi nella regione sonopartnerin questi crimini di guerra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, raid incrociati con Usa: colpiti obiettivi statunitensi in Bahrein e bloccato Stretto di Hormuz

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Usa-Iran, raid americani sullo Stretto di Hormuz - Video

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