Iran dodicesima notte di attacchi Usa | Colpiti obiettivi militari – La diretta

Gli Stati Uniti hanno condotto la dodicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari in Iran, secondo il Comando Centrale. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli obiettivi colpiti o sui danni causati. La serie di raid si protrae da più di una settimana, senza comunicazioni ufficiali sui motivi o sulle eventuali ripercussioni. Nessuna dichiarazione è arrivata dalle autorità iraniane riguardo alle operazioni in corso.

Gli Stati Uniti hanno completato un’altra serie di attacchi contro l’Iran per la dodicesima notte consecutiva. È quanto afferma il Comando Centrale (Centcom), aggiungendo che “le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari iraniani, tra cui risorse navali, strutture di stoccaggio di missili e droni, siti di sorveglianza costiera e sistemi di difesa aerea”. Secondo il Centcom, “gli attacchi riducono ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare marittimi civili e navi commerciali”. La guerra in Iran e Medioriente – Tutte le notizie di oggi, 23 luglio Inizio diretta: 230726 07:30 Fine diretta: 230726 23:59 Punti chiave. 07:26 230726... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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