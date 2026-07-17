Iran sesta notte di attacchi Usa | gli obiettivi colpiti

L’esercito statunitense ha annunciato di aver terminato la sesta notte di attacchi aerei contro obiettivi in Iran. Questi raid sono stati condotti consecutivamente e si inseriscono in un aumento di tensioni nella regione. Nel frattempo, gli scontri si intensificano nello Stretto di Hormuz, area strategica per il traffico marittimo. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle vittime, né su eventuali risposte da parte iraniana.

L’ esercito Usa ha dichiarato di aver concluso l’ultima serie di attacchi aerei contro l’Iran, la sesta notte consecutiva di attacchi contro la Repubblica Islamica, mentre si intensificano gli scontri nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferisce il Comando Centrale delle forze armate statunitensi sono state colpiti decine di obiettivi nei suoi ultimi attacchi aerei, conclusisi all’alba di venerdì. Nei raid sarebbero morte sette persone. Gli attacchi hanno colpito Bandar Khamir, una città sulla costa iraniana affacciata sullo Stretto di Hormuz. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, notte di attacchi Usa. Teheran chiude Hormuz

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