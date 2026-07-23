Il ministro della Difesa ha dichiarato che il conflitto in Iran è ripreso su volontà di una parte del Paese. Ha aggiunto che al momento sembra molto difficile ottenere una tregua e che bisogna tornare alle condizioni iniziali per ricostruirla. La ripresa delle ostilità è stata confermata senza dettagli su eventuali incidenti specifici. La situazione rimane tesa e senza segnali di un immediato cessate il fuoco.

“La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell’Iran di farla riprendere e ora occorre tornare alle condizioni di partenza e ricostruire una tregua che in questo momento mi sembra molto lontana. Noi non possiamo che osservare dall’esterno sperando che non si allarghi al di là del perimetro della volta scorsa” lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro “Contro gli imperi” di Vittorio Emanuele Parsi a Roma. “La tattica che ci ha insegnato l’Iran la volta scorsa è stata quella di allargare il conflitto oltre i confini. L’obiettivo dell’Iran è creare più caos possibile”. “Opposizioni contro il riarmo? È un modo che non condivido di fare politica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran, Crosetto: Guerra ripresa per volontà di Teheran, la tregua è molto lontana

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