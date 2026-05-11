Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere, con Teheran che ha rifiutato il piano presentato da Washington. Nel frattempo, il governo iraniano ha minacciato di agire contro le navi di Londra e Parigi designate per operare nel Golfo di Hormuz. La situazione resta difficile, senza segnali di un’intesa imminente tra le parti coinvolte.

La tregua lontana, tra Stati Uniti ed Iran: Teheran dice “no” al piano proposto da Washington e minaccia Londra e Parigi per l’invio di navi ad Hormuz. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran-Usa, tregua lontana. Teheran dice “no” al piano Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran-Usa, tregua lontana. Teheran dice no al piano Trump

Notizie correlate

Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump(Adnkronos) – Il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con lo stop alla guerra per 2 settimane, ruota attorno al piano in 10 punti elaborato da...

Tregua Usa-Iran, i 10 punti del piano di Teheran che hanno convinto TrumpLa tregua in Iran è scattata nella notte, dopo ore di tensione estrema e con il mondo sospeso sull’orlo di un’escalation militare.

Argomenti più discussi: Iran: la battaglia dello stretto minaccia la tregua e l’economia; Trump: 'L'Iran vuole un accordo ma non sono soddisfatto'. Poi: 'Non sono contento dell'Italia e della Spagna'; Guerra Usa-Iran, dietro richieste e minacce americane c’è la fretta di trovare una soluzione; Greggio in rialzo, accordo Usa-Iran ancora lontano.

Guerra in Iran, tregua lontana: scontro totale su Hormuz. Missili Usa, i conti non tornano. L’idf ammette: Nostri soldati indisciplinati – LIVE ift.tt/2xv0sRU x.com

Perché gli americani sono così indottrinati dai media di propaganda occidentali da pensare realmente che gli Stati Uniti abbiano vinto la guerra in Iran quando in realtà l'hanno persa nettamente e l'Iran ora controlla il Medio Oriente e lo Stretto di Hormuz e il pe reddit

IRAN-USA, LA TREGUA-TRAPPOLA | Trump prende tempo, Teheran tratta con Cina, Oman e RussiaI segnali di disgelo fra Washington e Teheran vanno presi con le molle. USA in difficoltà: hanno bisogno di un’intesa. Ma potrebbero attaccare ancora ... ilsussidiario.net