Guerra in Iran | paletti Usa la tregua è lontana Inviata una controproposta più dura Israele taglia il Libano in due

Gli Stati Uniti hanno inviato una controproposta più dura alle richieste dell’Iran, mentre le tensioni nella regione continuano a crescere. Nel frattempo, Israele ha effettuato operazioni che hanno diviso in due il Libano. Donald Trump ha dichiarato di voler attendere prima di firmare un memorandum con Teheran, in un contesto di instabilità che rischia di portare a una nuova escalation nel Medio Oriente.

Roma, 1 giugno 2026 – Donald Trump prende tempo sul memorandum con l’Iran, mentre il Medio Oriente resta sull’orlo di una nuova escalation. La Casa Bianca ha inviato a Teheran, attraverso i mediatori, una bozza con correzioni “piuttosto significative”, secondo fonti citate da Cbs News. Axios parla di impegni più stringenti richiesti sul programma nucleare e sul materiale fissile altamente arricchito. Il testo fisserebbe 60 giorni per negoziare sul nucleare iraniano e sulla r evoca delle sanzioni Usa. Ma il New York Times parla di condizioni inasprite, difficili da accettare per gli ayatollah. https:www.quotidiano.netvideoesterilibano-sul-castello-storico-di-beaufort-sventola-la-bandiera-israeliana-yqj3vcwk I punti della discordia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra Iran, Teheran nega trattative con Usa - Porta a Porta 24/03/2026

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