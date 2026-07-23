iran colpita una petroliera nello stretto di hormuz altre due costrette a cambiare rotta nuova ondata di attacchi usa contro teheran

Una petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz, mentre altre due hanno dovuto cambiare rotta. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco contro l’area di un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell’Iran occidentale vicino al confine iracheno. Non ci sono notizie di vittime o danni specifici. L’azione è avvenuta in un contesto di tensioni tra Washington e Teheran.

Gli Usa hanno colpito l’area intorno a un terminal passeggeri a Shalamcheh, città dell’Iran occidentale vicino al confine iracheno, secondo quanto riferito da un funzionario locale all’agenzia di stampa Mehr riportato da Al-Jazeera. L’attacco non avrebbe provocato feriti. “Il presidente criminale, assassino di bambini e canaglia ha minacciato ancora una volta di colpire le infrastrutture nazionali dell’Iran”, ha dichiarato l’esercito iraniano. “Si annuncia che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Qualora gli Stati Uniti dovessero dare seguito alle loro minacce, le Forze Armate della Repubblica Islamica non permetteranno l’esportazione di nemmeno una singola goccia di petrolio e prenderanno di mira le infrastrutture petrolifere, del gas, dell’elettricità e dell’economia della regione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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