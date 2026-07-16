Guerra Usa Iran Trump fa sul serio | raid americani sull' Iran colpita una petroliera nello Stretto di Hormuz

Gli Stati Uniti hanno condotto raid sull’Iran, colpendo una petroliera nello Stretto di Hormuz e bersagliando obiettivi militari a Teheran, tra cui centri di comando dei Pasdaran. Le forze statunitensi hanno attivato i sistemi di difesa aerea in risposta agli attacchi. Questi interventi rappresentano una nuova fase di pressione militare nei confronti dell’Iran, dopo una serie di attacchi contro obiettivi nel Paese mediorientale.

Gli Usa tentano ancora una volta di aumentare la pressione sull’Iran fino al punto di rottura. Dopo aver inaugurato una nuova ondata di attacchi su decine di obiettivi nel Paese mediorientale, le Forze statunitensi hanno bersagliato Teheran e centri di comando dei Pasdaran, innescando l’attivazione dei sistemi di difesa aerea. Non solo: i raid americani hanno colpito anche una petroliera transitante nello Stretto di Hormuz, mentre le Forze iraniane hanno lanciato droni contro due basi americane in Giordania. Gli Usa di Trump pensano a un'offensiva su vasta scala Trump: "Gli attacchi continueranno finché dirò basta" La petroliera colpita... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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