Iran nuovi attacchi Usa in risposta a raid Teheran contro una nave nello Stretto di Hormuz – La diretta

Questa mattina, gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco contro l’Iran, in risposta a un attacco contro una nave commerciale nello Stretto di Hormuz. Il Comando centrale americano ha dichiarato di aver completato una terza serie di attacchi contro forze iraniane, ritenute responsabili dell’attacco alla nave. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità degli attacchi o su eventuali danni. La tensione tra i due paesi continua a salire dopo gli eventi nel tratto di mare strategico.

Nuovo attacco Usa contro l’Iran questa mattina presto, dopo che Teheran ha preso di mira una nave nello Stretto di Hormuz. “Il Comando centrale degli Stati Uniti ha completato una terza serie di attacchi contro l’Iran, ritenendo le forze iraniane responsabili dell’attacco a un’altra nave mercantile nello Stretto di Hormuz”. E’ quanto si legge sull’account ufficiale del Centcom. “Le forze statunitensi – viene spiegato – hanno colpito circa 140 obiettivi militari iraniani con munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento con base a terra e in mare, droni e navi da guerra. Tra gli obiettivi figuravano siti iraniani di missili e droni, risorse navali, depositi di munizioni, reti di comunicazione e postazioni di sorveglianza costiera”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran sfida l'ultimatum Usa per la riapertura dello Stretto di Hormuz

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