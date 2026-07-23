Luciano Spalletti ha alzato la voce durante un allenamento alla Continassa, facendo chiaramente sentire il suo disappunto. Le sue parole sono state udite da diversi presenti, lasciando un segno nel clima della squadra. Sono passati circa dieci giorni dall'inizio del ritiro, ma l'allenatore sembra ancora molto deciso a far valere le sue ragioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma il tono del tecnico è rimasto acceso.

Luciano Spalletti ha alzato la voce e alla Continassa se ne sente ancora l'eco. Sono soltanto una decina i giorni trascorsi dall'inizio del ritiro della Juventus, ma la tensione è palpabile: non quotidianamente, perché alla Continassa l'ingrediente primario resta il sudore per il lavoro sotto il sole di luglio, ma lo sfogo dell'allenatore dimostra che nella casa bianconera c'è ancora parecchio da sistemare, su più fronti. E sicuramente la conformazione attuale della rosa a disposizione dell'ex commissario tecnico non lo aiuta a rilassare i nervi. In questo momento Spalletti affronta le sedute con pochi titolari: Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Io resto, voi no": Spalletti alza la voce. Con chi ce l'aveva il tecnico della Juve, i retroscena

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