Investe una coppia scende dall’auto e accoltella un 19enne | fermato un minorenne

Nella notte, un 19enne è stato investito da un'auto e successivamente accoltellato da un minorenne, che è stato poi fermato dai Carabinieri. La coppia coinvolta nell’incidente si è data alla fuga, ma è stata rintracciata poco dopo. Il minorenne è stato sottoposto a fermo, mentre le autorità stanno accertando le dinamiche dell’aggressione e le condizioni della vittima. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’accaduto.

Nel corso della notte i Carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che, ieri pomeriggio, intorno alle 18, a Bari Sardo (Nu), in località Circullai, aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti sono scaturiti da una lite, la cui esatta dinamica e ragione sono tuttora in corso di accertamento, durante la quale era stata anche investita una ragazza del paese dalla l'auto apparentemente condotta dalla vittima. La giovane è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari per le gravi ferite riporate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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