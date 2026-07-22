ogliastra investe in auto una coppia poi scende e accoltella a morte il 19enne a terra

Un uomo ha investito una coppia mentre camminavano e, subito dopo, è uscito dall’auto e ha accoltellato mortalmente un 19enne a terra. La vittima è deceduta sul posto. La polizia è intervenuta sul luogo e ha fermato l’autore dell’aggressione. La dinamica dell’incidente e l’azione successiva sono sotto indagine. La scena si è svolta in una strada pubblica, senza altri coinvolgimenti.

Ha investito una coppia, mentre i due stavano camminando uno accanto all'altro. Poi si è precipitato fuori dalla vettura e ha massacrato a coltellate il giovane appena travolto, uccidendolo per strada. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo quanto riferisce L'Unione Sarda, la vittima sarebbe il 19enne Simone Concas, residente in paese., Non è chiaro cosa abbia spinto il killer in fuga a compiere il gesto. Immediato l'intervento del 118, che ha prestato immediatamente soccorso alla ragazza trasferendola all'ospedale Brotzu di Cagliari in elicottero. La giovane ha riportato gravi traumi alle gambe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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