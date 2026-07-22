A Bari Sardo, un incidente tra veicoli ha provocato la morte di un ragazzo di 19 anni. Dopo l’incidente, l’autista dell’altro veicolo è sceso dall’auto e ha accoltellato un giovane presente sul luogo. L’uomo si è poi allontanato a piedi, scatenando una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. La vittima colpita con arma da taglio è deceduta poco dopo il ricovero. Le autorità stanno indagando sui motivi dell’aggressione e sull’identità dell’aggressore.

Pomeriggio di sangue a Bari Sardo, in Ogliastra. Un incidente stradale è infatti sfociato in omicidio, portando alla morte di un giovane di 19 anni, tale Simone Concas. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Lanusei, intenzionati a ricostruire le dinamiche della terribile vicenda. Stando alle informazioni trapelate fino ad ora, il fatto si è verificato nella tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.00, nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo. Un' auto si è diretta contro il 19enne mentre questi si trovava in compagnia di una ragazza, investendoli. Poi la vettura si è fermata, il conducente è sceso e ne è scaturita una violenta lite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Investe una coppia, scende dall’auto e accoltella un 19enne: caccia all’uomo a Bari Sardo

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