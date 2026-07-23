Investe studentessa e fugge | inseguito e ucciso a coltellate dai familiari della ragazza

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha investito una studentessa e si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e ucciso a coltellate dai familiari della ragazza. La polizia sta indagando sull’accaduto, valutando se si tratti di un gesto di vendetta privata. L’incidente è avvenuto in una zona urbana, con testimoni che hanno assistito all’inseguimento e alla lite violenta. La vittima è in ospedale, in condizioni critiche.

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Un inseguimento finito nel sangue, la pista più accreditata al vaglio degli inquirenti è che si possa trattare di un caso di giustizia fai-da-te. Simone Concas, 19enne, è morto ieri pomeriggio a Bari Sardo, località Circullai, in provincia di Nuoro, colpito con 19 coltellate dopo aver investito e ferito con l'auto una ragazza di 21 anni del posto, che passeggiava insieme al fidanzato e al fratello minore. Quest'ultimo avrebbe poi inseguito il conducente dell'auto che intanto - forse spaventato - aveva abbandonato l'auto scappando a piedi. Al termine di una lite furibonda, sarebbe avvenuto il delitto. Nella notte i carabinieri hanno fermato il fratello della ragazza investita, minorenne, con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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