Una macchina ha tamponato un veicolo e poi è fuggita. I militari, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente un inseguimento. Dopo averla fermata, hanno denunciato il conducente. Nei primi giorni del weekend, i carabinieri di Comacchio hanno intensificato i controlli lungo le strade principali e nelle zone dei Lidi, concentrandosi sulla sicurezza e sul contrasto all’illegalità.

Una intensa attività sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto all’illegalità per i carabinieri di Comacchio, che hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo che ha interessato le principali arterie stradali e i Lidi di Comacchio nei primi giorni lungo weekend. Il bilancio dei controlli conta cinque persone denunciate per reati che spaziano dalla guida in stato di ebbrezza alla omissione di soccorso, fino al falso. Il caso più grave si è verificato lungo il raccordo autostradale RA8. Un automobilista di 50 anni, dopo aver violentemente tamponato il veicolo che lo precedeva causando lievi lesioni al conducente, ha pensato bene scappare senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tampona l’auto e poi fugge. Inseguito e denunciato dai militari

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