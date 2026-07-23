Investe l’ex e viene accoltellato dal fratello e dal nuovo fidanzato | fermato il minore

Un giovane di 19 anni ha investito volontariamente l'ex fidanzata e poi è fuggito. Successivamente, è stato raggiunto dal fratello della donna e dal suo nuovo compagno, con cui è avvenuta una colluttazione durante la quale è stato ferito con un coltello. La ragazza è stata portata in ospedale. Il minorenne è stato fermato dalle forze dell'ordine.

Simone Concas, 19 anni, avrebbe investito volontariamente l'ex fidanzata Erika Prunas a Bari Sardo per poi darsi alla fuga. Il giovane è stato raggiunto dal fratello della ragazza, ricoverata in ospedale, e dal nuovo fidanzato di lei ed è stato accoltellato dopo una colluttazione. Il 19enne è deceduto, mentre il fratello minorenne della ragazza, ricercato fino a poche ore fa, è stato fermato durante la notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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