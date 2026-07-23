Investe l’ex e viene accoltellato dal fratello e dal nuovo fidanzato | fermato il minore

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni ha investito volontariamente l'ex fidanzata e poi è fuggito. Successivamente, è stato raggiunto dal fratello della donna e dal suo nuovo compagno, con cui è avvenuta una colluttazione durante la quale è stato ferito con un coltello. La ragazza è stata portata in ospedale. Il minorenne è stato fermato dalle forze dell'ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Simone Concas, 19 anni, avrebbe investito volontariamente l'ex fidanzata Erika Prunas a Bari Sardo per poi darsi alla fuga. Il giovane è stato raggiunto dal fratello della ragazza, ricoverata in ospedale, e dal nuovo fidanzato di lei ed è stato accoltellato dopo una colluttazione. Il 19enne è deceduto, mentre il fratello minorenne della ragazza, ricercato fino a poche ore fa, è stato fermato durante la notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il video dopo la tragedia sullAurelia: «Ve lo giuro, questa è morta abbiamo rotto tutto stanotte...

Video Il video dopo la tragedia sullAurelia: «Ve lo giuro, questa è morta abbiamo rotto tutto stanotte...

Notizie e thread social correlati

Ogliastra, investe con l'auto una sedicenne e viene accoltellato a morte dal fratelloUn’auto ha investito una ragazza di 16 anni a Bari Sardo, in Ogliastra, intorno alle 18 di oggi.

Ogliastra, investe una sedicenne e viene accoltellato a morte. Il fratello della ragazza è in fugaA Bari Sardo, in Ogliastra, un'auto ha investito una sedicenne e successivamente l’autista è stato accoltellato a morte.

Temi più discussi: Ogliastra, investe una sedicenne e viene accoltellato a morte. Il fratello della ragazza è in fuga; In Sardegna un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a coltellate dopo che aveva investito una ragazza con la macchina; Omicidio di Bari Sardo, un 19enne investe l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate. Fermato un minorenne; Simone Concas ucciso a coltellate a Bari Sardo dopo una lite: due ipotesi al vaglio sull'omicidio.

investe l ex e vieneInveste l’ex e viene accoltellato dal fratello e dal nuovo fidanzato: Simone Concas morto 10 minuti dopo i soccorsiSimone Concas, 19 anni, avrebbe investito volontariamente l'ex fidanzata Erika Prunas a Bari Sardo per poi darsi alla fuga ... fanpage.it

investe l ex e vieneOmicidio di Bari Sardo, un 19enne investe l’ex fidanzata e viene ucciso a coltellate. Fermato un minorenneIl ragazzo fermato sarebbe il fratello della 22enne gravemente ferita nell’Ogliastra. Simone Concas l’ha centrata con la sua auto e poi è fuggito a piedi, ma è stato raggiunto e accoltellato a morte. quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web